Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Ayvalık, Yerel

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını tedbirleri gereği geçici süreyle restoranların kapatılması nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Türkiye'de bir ilki başlatan Ayvalık Belediyesi,...

19.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:30
Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüs salgını tedbirleri gereği geçici süreyle restoranların kapatılması nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Türkiye'de bir ilki başlatan Ayvalık Belediyesi, hayvan severlerle birlikte aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişmesiyle adeta yürekleri fethediyor.

Ayvalık Belediyesi'nin, ilçede internet üzerinden yayın yapan bir medya kuruluşunun yanı sıra ilçede faaliyet gösteren bir veterinerlik firması ile birlikte başlattığı kampanyaya kapsamında günde yaklaşık 300 kilogram mama ilçe genelinde cadde ve sokaklara dağıtılıyor.

Ayvalık Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun günler önce başlattığı "Askıda Mama" kampanyasında kilolarca kedi ve köpek maması belediye bünyesindeki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Toplanan mamalar bu ekipler tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında iyice tenha olan ilçedeki cadde ve sokaklardaki hayvanlara dağıtılıyor.

Yapılan anlamlı çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kampanyaya destek vermek isteyenlerin 0 530 672 81 63 numaralı hattan belediye birimlerine ulaşabileceğini kaydederek, "Korona virüsü salgını nedeniyle ilçemizdeki birçok işyeri kapatıldı. O işyerleri tarafından beslenen sokak hayvanları da açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bizde bunun bilinciyle, sokaklarda yaşayan canlarımız için böyle bir çalışmayı başlatmıştık. Hatta bu çalışmayı başlatmamızın çok sonrasında bakanlıktan 'sokak hayvanlarının belediyeler tarafından beslenmesine' ilişkin genelge geldi. Halbuki biz bunu, o genelgeden çok önce düşünmüş ve faaliyete sokmuştuk" dedi.

Belediye Başkanı Ergin yaptığı açıklamada, kampanyaya duyarlı birçok vatandaş ve kurumun da destek verdiğini ifade ederek, "Sonuçta gün, birlik olma günüdür. Ayvalık Belediyesi'nin sadece ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapmış olduğu sosyal çalışmalarla sınırlı kalmıyoruz. Bugün belediyemiz bünyesindeki Aşevi'nden Kovit19 salgını öncesinde 230 aileye giden yemek sayısı şu anda 1000'li rakamlara ulaşmış durumdadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda erzak paketi yardımlarımız her gün devam etmektedir. Tabiki bu sosyal çalışmalarımız arasındaki sokak hayvanlarına yönelik bu güzel çalışmayı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çünkü onlarda bizim canlarımızdır. Sağolsun Ayvalık haklıda bu konuda bizlere ciddi anlamda destekler vermektedir" diye konuştu.

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak Haber
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haber
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bine dayandı Haber
ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bine dayandı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım Haber
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haber
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak...
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Mustafa Keser Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Bülent Uygun Abdullah Avcı Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta sokak hayvanlarına belediye ve hayvan sever şefkati - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 17:52:08. #1.15#
title