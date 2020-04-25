Ayvalık'ta sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı
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Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Haber

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesinde sürdürülen çalışma kapsamında sokak hayvanlarına yönelik mama desteği tüm hızıyla sürüyor.

25.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:25
Ayvalık'ta sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesinde sürdürülen çalışma kapsamında sokak hayvanlarına yönelik mama desteği tüm hızıyla sürüyor. İlçede 20 günde 3 ton mama dağıtıldı.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağdur olan sokak hayvanlarını unutmayan Ayvalık Belediyesi'nin hayvan severler ile ortaklaşa hareket ederek başlattığı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Ayvalık Belediyesi'nin girişimleri ile ilçede yayın yapan bir medya kuruluşu, bir petshop mağazası ve iki veterinerlik kliniğinin ortaklaşa yürüttüğü "Askıda Mama" kampanyasına bu güne kadar üç ton kedi ve köpek maması bağışlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun öncülüğünde yürütülen kampanyanın hemen herkesten büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.

Kampanya kapsamında askıda mama uygulamasında 20 günde toplanan üç ton kuru mama Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri besledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin sevimli dostlar için başlatılan kampanyanın büyüyerek devam ettiğini belirterek, bağışta bulunmak isteyen hayvan severlere çağrıda bulunarak, "Bağış yapmak isteyen vatandaşlar (530) 672 81 63 numaralı hattan bizlere ulaşabilirler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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