Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele

09.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:27
Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süs havuzları, foseptikler, bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları, çöp konteynerleri, su birikintileri ve larva üreyebilecek alanlarda sivrisinekle mücadelesini yıl boyunca her gün sürdürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süs havuzları, foseptikler, bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları, çöp konteynerleri, su birikintileri ve larva üreyebilecek alanlarda sivrisinekle mücadelesini yıl boyunca her gün sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görevli ekiplerin 10 ve 20 günlük periyotlarla tespit edilen noktaların tümünde larva mücadelesi için ilaçlama çalışmasını kış aylarında da aksatmadan yürüttüğünü söyledi. Bahar ayı ve ardından sıcakların bastırmasıyla birlikte larva üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her gün kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştiriliyor. Bu amaçla Ayvalık'ta kış ayları için potansiyel üreme alanları belirlenip haritalandırılırken, kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler tarafından yapılan kontrollerle yeni potansiyel üreme alanları da tespit ediliyor ve bu rakamlar sürekli güncelleniyor" dedi.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş, sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini hatırlattı. Göksel, "Bu nedenle belirlediğimiz sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Hamamböceği için kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç uyguluyoruz. Okul ve hastane gibi resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor. Haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri özellikle tercih ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele
Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele
Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele
Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta sivrisinekle 365 gün mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:40:48. #1.16#
title