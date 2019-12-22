Ayvalık'ta şiddetli lodos
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Ayvalık'ta şiddetli lodos

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

22.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:32
Ayvalık'ta şiddetli lodos

'in ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayvalık'ta şiddetli lodos
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