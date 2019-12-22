: Ayvalık'ta şiddetli lodos

22.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:32

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

Kaynak: AA

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