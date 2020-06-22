Ayvalık'ta sezon başladı
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Ayvalık'ta sezon başladı

1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata adım atılmasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirasları geçici listesinde yer alan Balıkesir'in turizm cenneti Ayvalık'ta yaz hareketliliği başladı.

Ayvalık'ta sezon başladı
22.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:05

Ayvalık'ın dünyaca ünlü plajlarında tatilciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve kumun tadını çıkaracaklar.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin belediyeye ait işletme ve plajlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını belirterek,misafir kabul etmeye başladıklarını duyurdu. Başkan Ergin, Ayvalık'a gelecek olan konukları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ergin, "Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz şu an için bu krizin tamamıyla sona ermesidir. Bunun için de kurallara titizlikle uymamız gerekiyor. Aşı ve ilaç bulunduktan sonra tüm dünya ve ülkemizde insanlık derin bir nefes alacak. Onun için sabırla kurallara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ EN İYİ UYGULAYAN BELEDİYEYİZ

Covid-19 virüsünün dünyada olduğu gibi ülkemizin de ekonomisine çok ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Başkan Ergin Ayvalık'ta da birçok işyerinin kapandığını hatırlattı. Aşı ve ilaç bulunmaması durumunda çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya doğru gidildiğine değinen Ergin, "Bu durum dünya genelinde de aynı. Biz bu koronavirüs krizinin bir an önce sona ermesinin beklentisi içindeyiz. Yasakların kalkmasının ardından yaz mevsimi geldi, sezon açıldı. Ayvalık genelindeki turistik tesisler sezon hazırlıklarını tamamladı. Biz de belediyeye ait işletmeler ile plajlarımızda tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Özellikle de tatillerini yurt dışında geçirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın bu yıl iç turizme ağırlık vereceklerini görüyorum. Ben Ayvalık'ın bu anlamda çok ciddi avantajlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayvalık'ta pandemi tedbirlerini en ciddi uygulayan ve denetleyen Ayvalık Belediyesi sürecin sıfır vaka ile atlatılmasını sağladı. Denetimlerimizi emniyet güçlerimiz ve zabıtamız ile birlikte aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

UZUN KUMSALLI SARIMSAKLI PLAJI EN BÜYÜK AVANTAJ

Koronavirüs salgının ardından birçok şeyin eskisi gibi olmayacağına inandığını vurgulayan Mesut Ergin şunları söyledi: "Bunlardan bir tanesi de bu kriz sırasında yaptığımız uygulamalardır. Mesela vatandaşlarımız arasında sosyal mesafenin korunması Ayvalık'ın plajlarının sayısal anlamda fazlalığı ve on dört kilometre uzunluğundaki kumsalı bulunması, ilçemizde yaz sıcaklarında serinlemek için denize girilirken bu sosyal mesafenin korunması anlamında bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, bunları düşündüğünde aklına ilk gelecek olan turizm beldelerinden birinin Ayvalık'taki plajların olacağına inanıyorum. Çünkü bu anlamda, sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde serinleyip, kumsalında da güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık için büyük bir avantajdır."

AYVALIK VE CUNDA'NIN EN GÜZEL PLAJLARI

Duba Plajı: Cunda Adası'na geçerken hemen sağ tarafta görebileceğiniz küçük bir belediye plajı.

Badavut Plajı: Ayvalık'ta en duru kıyıya sahip. Özellikle erken saatlerde gidildiğinde çok sakin oluyor.

Şirinkent Spor Kulübü: Kulübe ait olan bu plaj kulübün üyeleri ve çevresindeki sitelerden gelenler tarafından tercih ediliyor. Üyelik sistemi ve referans ile giriliyor.

Çamlık Koyu, Paşalimanı: Ayvalık Belediyesi'nin işlettiği bir plaj. Çamlık Koyu'ndaki Paşalimanı'nın manzarası güzel, denizi muhteşem, fiyatları da oldukça makul.

Ortunç Koyu: Cunda'daki Ortunç Koyu. Milli Park sınırları içinde olduğundan Ortunç'ta halk plajı bulunmuyor. Bu nedenle yüzmek için bu koydaki otelin plajından ya da çevresindeki kamp alanlarından yararlanılıyor.

Patriça Koyu: Cunda Adası'nın Patriça koyu, kumlu ve sığ deniz sevenler için en ideal yerlerden biri. Koyda farklı işletmeler olduğu için şezlong kiralanabiliyor, yeme içme hizmeti de alınıyor.

Çataltepe Plajı: Cunda'nın plajlarından olan Çataltepe, berrak ve tertemiz denizi ile ünlü. Genellikle rüzgarlı bir yapısı olsa da toplu taşıma ile de gidilebiliyor.

Sarımsaklı Plajı: 14 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı plajının yüzmeyi yeni öğrenen kişiler için de oldukça ideal bir denizi var. Sahili tamamen kumla kaplı şemsiye şezlong derdi neredeyse hiç olmuyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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