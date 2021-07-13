Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
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Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti

Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne adlığı Fly Beach isimli mekanda binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne adlığı Fly Beach isimli mekanda binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Pandemi sürecinde sahne almayan Serdar Ortaç kısıtlamaların ardından normalleşme sürecinde peş peşe konserler vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda konser veren dev sanatçı en güzel şarkılarını Ayvalıklılar için seslendirdi.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerine her gelişinde bir kez daha hayran kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, sadece bu yüzden her fırsatta Ayvalık'a gelip, konser verdiğini ve bu vesile ile bir günlük de olsa dinlenebilmeye çalıştığını belirtti. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti
Ayvalık'ta Serdar Ortaç rüzgârı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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