Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
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Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek

Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şefkat Evleri Derneği yararına yemekli gece düzenledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şefkat Evleri Derneği yararına yemekli gece düzenledi.

Engürü Sitesi tarafından düzenlenen gecede Türk sanat müziği sanatçısı Ela Altın sahne aldı. Geceye Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ayvalık'ın tanınmış gazetecilerinden Suat Salgın'ın MEB'e bağlı Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi memurlarından Zehra Taşbilek'e evlenme teklifi de yaptığı gecede konuşan Engürü Sitesi Şeref Başkanı Gürsel Uslu, sadece iki gün içerisinde organizasyona büyük ilgi olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yaklaşık 5 yıl önce Engürü Sitesi'ndeki amfi tiyatroda yine Şefkat Evleri Derneği için bir gece tertip ettiklerini hatırlatan Gürsel Uslu, "Bu kadar kısa sürede Şefkat Evleri'ne 15 bin lira gelir sağlayabildik. Gelecek sene çok daha geniş bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Ben organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, derneğin bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaştığını kaydetti. Uslu'ya destekleri için teşekkür eden Cavlı, derneklerin tek gelirlerinin bağışlar olduğunu ve yaptıkları hizmetlerin hayırseverler ve bağışçılar gelen hibelerle gerçekleştiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, yaptığı konuşmada böylesi anlamlı geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, "Son bir buçuk yıldan bu yana pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde haliyle ekonomik sıkıntılar yaşandı. Biz bu dönemde belediyecilik yapmak durumunda kaldık ve gerçekten de bu süreçte şunu gördük; Ayvalık her ne kadar Türkiye'nin en batısında olmasına rağmen, bu süreçte ekonomik sıkıntıları iliklerine kadar yaşadı. Tabii bu durumda doğal olarak bizim belediyeciliğimiz sosyal bir belediye haline dönüştü. Belediyemiz bünyesindeki aşevini daha faal hale getirdik. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaşmaya çalıştık. Tabii sadece belediye olarak değil, Fatma Cavlı'nın başkanlığındaki Şefkat Evleri Derneği de Ayvalık'ta ulaşılması gereken pek çok noktaya ulaştı. Ben hep şunu söylüyorum. Pandemi sürecinde, ihtiyaç sahibi olmayan insanlar bile ihtiyaç sahibi durumuna düştü. Aylarca kapalı işletmelerde çalışan insanlar maaş alamadı ve ekonomik anlamda çok zor durumda kaldılar. Bizler bütün bunları yaparken siz hayırseverlerden çok destek aldık. Bu yüzden bu tip krizlerde Şefkat Evleri gibi derneklerin, sizler gibi hayırseverlerin var olması çok önemli" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek
Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta şefkatli ellere anlamlı destek - Haberler Ekonomi
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