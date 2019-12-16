Ayvalık'ta Şefkatli Eller amansız hastalığa yenik düşen minik Serdar'ı unutmadı

16.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:05

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzun bir süre beyin sapı kanseri ile mücadele ettikten sonra 7 yaşında hayata veda eden Serdar Meşe, Şefkat Evleri Derneği tarafından unutulmadı.



Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde, toprağa verilişinin 52. gününde minik Serdar'ın ruhu için lokma hayrı yapıldı. Serdar Meşe'nin hastalanıp yatağa düşmeden önce eğitim gördüğü Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu'nun önünde gerçekleşen lokma hayrına vatandaşların yanı sıra okul idaresi, öğrenci arkadaşları ve okul velileri yoğun ilgi gösterdiler. Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği 2. Başkanı Uğur Odunlu'nun da görev aldığı lokma hayrında minik Serdar'ın gözü yaşlı annesi Semra Kobak ile anneannesi Fatma Kobak zaman zaman duygusal anlar yaşamaları ise dikkatlerden kaçmadı. Dernek Başkanı Fatma Cavlı, "Hastalandığı ilk andan bu yana himayemize aldığımız Serdar'ımızı bundan 52 gün önce kaybettik. Acımız halen daha ilk günkü gibi taze. Minik yavrumuza yüce Allah'tan rahmet, kederli annesi Semra kızımıza sabırlar diliyorum. Yüce Mevla'dan hastalara şifa, dertlilere deva diliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA