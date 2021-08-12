Ayvalık'ta satranç turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalık'ta satranç turnuvası

Ayvalık'ta satranç turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 1. İM Norm ve ELO satranç turnuvaları başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 1. İM Norm ve ELO satranç turnuvaları başladı.

Ayvalık'ta Caissa Hotel I. İM Norm turnuvası ve Kapalı ELO turnuvası 1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başhakemliğini Antalya TSF hakemlerinden Emrah Sıtkı Sağlam, yardımcı hakemliğini Türkiye Satranç Federasyonu Ayvalık Temsilcisi Balıkesir il Hakemi Nahil Filiz'in yaptığı turnuvaya Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'den sporcular katıldı.

İM Norm Turnuvası 90 dakika + 30 saniye/40 hamle 15 dakika + 30 saniye eklemeli tempo, Scheveningen Sistem/çift tur şeklinde oynandı.

2154 ortalama rating ile gerçekleşen takım turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva'da Atakan Mert Biçer (2169-ELO) norm almaya hak kazandı.

Ayrıca,1616 ortalama rating ile gerçekleşen Kapalı ELO turnuvasında 60 dakika + 30 saniye eklemeli tempo Scheveningen Sistem/çift tur şeklinde oynandı. Çekişmeli maçlara sahne olan Kapalı ELO Turnuvası'na Sırbistan ve Türkiye'den her yaştan sporcular katıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta satranç turnuvası
Ayvalık'ta satranç turnuvası
Ayvalık'ta satranç turnuvası
Ayvalık'ta satranç turnuvası
Ayvalık'ta satranç turnuvası
Ayvalık'ta satranç turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aytaç Şaşmaz Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalık'ta satranç turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:02:59. #1.14#

title