Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor - Haberler
Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Haber

Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

25.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:14
Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı. Sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske kullandıkları görülen sahur davulcuların, Korona virüs salgını nedeniyle bahşiş toplayamamaktan şikayetçi olmaları dikkat çekti.

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ilçe sakinlerinin kendilerine yaklaşıp bahşiş veremediklerini belirten davulcular, bu yüzden de çoluk-çocuklarının nafakasını çıkaramadıklarından yakındı.

Ayvalık Kaymakamlığı veya Ayvalık Belediyesinden Ramazan ayı süresince, ilçe sakinlerini sahura kaldırmak için harcadıkları mesainin karşılığında sadece bir aylık cüzi bir bedelin kendilerine ödenmesinin hayati bir önem taşıyacağını ifade eden sahur davulcuları, bu konuda yetkilerin duyarlı olacaklarına inandıklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Fettah Can Halil Sezai Şeyma Subaşı
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta sahur davulcuları destek bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 18:49:26. #1.15#
title