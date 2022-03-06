Ayvalık'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir evde yaptıkları aramalarda 45 litre etil alkol, yaklaşık 17,5 litre sahte rakı, 3 litre sahte viski ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.