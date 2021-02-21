Ayvalık'ta sahte içki operasyonu
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Ayvalık'ta sahte içki operasyonu

21.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:14
Ayvalık'ta sahte içki operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste yaptıkları aramalarda 55 litre etil alkol, 65 litre votka, 20 litre viski, 42 litre rakı, 234 boş şişe, 2 bin 300 kapak, iki huni ve bir pompa ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı M.M.U. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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