Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü

13.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:48
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışta tarihi bir ev yıkılırken, iki binanın ise çatısı çöktü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışta tarihi bir ev yıkılırken, iki binanın ise çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, 3 günden bu yana aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle Hayrettinpaşa, İsmetpaşa ve Fethiye mahallelerinde bulunan tarihi evlerden biri tamamen, ikisinin ise çatı ve dubarları çöktü. Üç binanın da metruk olması ve olay sırasında yoldan geçen hiç kimsenin bulunmaması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Evlerin bulunduğu sokaklara saçılan taş ve molozlar Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Mahalle sakinleri, Ayvalık genelinde yaklaşık 2 bin adet tescili binanın bulunduğunu, bunların çoğunun sahipleri tarafından kaderine terk edilmesi nedeniyle bakımsız ve metruk bir halde kalması sonucunda her an yıkılma riskini taşıdığını ifade ederek, her yıkılan tarihi binanın ilçenin kültürel zenginliğinin yitirilmesi anlamını taşıdığını söylediler. - BALIKESİR

Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü
Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Ayvalık'ta metruk binadaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Ayvalık'ta metruk binadaki yangın söndürüldü
Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü
Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Neymar Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta sağanak yağışta tarihi bir ev yıkıldı, iki binanın çatısı çöktü - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:52:51. #1.15#
title