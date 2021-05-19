Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu
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Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu

Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yurt genelinde saat 19.19'da Türkiye genelinde İstiklal Marşı tek yürek halinden okundu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yurt genelinde saat 19.19'da Türkiye genelinde İstiklal Marşı tek yürek halinden okundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Körfez ilçelerinden de yüzlerce otomobilin katıldığı dev araç korteji bayramın coşkusunu zirveye taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, AK Parti ilçe başkan ve yöneticileriyle yüzlerce vatandaşın katıldığı dev araç korteji saat 19ç19'da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gönül Yolu Köprüsü'ne ulaştı.

Burada araçlarından inen vatandaşlar bir ağızdan İstiklal Marşı'nın seslendirdikten sonra araçlarına binerek dağıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu
Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu
Ayvalık'ta saat 19.19'da hayat durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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