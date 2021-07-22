Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalık'ta protokol bayramlaştı

Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla protokolün bayramlaşması ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla protokolün bayramlaşması ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Erhan Tutar, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi'ne geçildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un öncülüğünde polis memurlarının ikramlarıyla karşılanan protokol üyeleri, burada emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Kurban Bayramı hakkında görüşlerini ifade eden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Oldukça yoğun bir bayram geçiriyoruz. Nüfusumuz ciddi manada artmış vaziyette. Emniyet teşkilatımız ve jandarmamız, sağlık teşkilatıyla beraber yoğun bir mücadele veriyorlar. Tabi bunun anlamlı olabilmesi, vatandaşımızın ilgisi, desteği ve özeniyle mümkün olabiliyor. Pandemi şartlarıyla ilgili süreci değerlendirdiğimizde, bu yoğunluğa göre durumumuz iyi. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. İlçemizdeki belediyemizde olmak üzere tüm teşkilatlarımız alabildiğince ilçemizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama biz ne yaparsak yapalım, bu vatandaşlarımızın işbirliği ile mümkün olabiliyor. Bayramlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz tamamen buna bağlı. Yoğun bir kentteyiz. Umarım güzel bir bayram geçiririz. Sorunsuz ve problemsiz bir bayram geçiririz. Bu duygularla burada bulunan herkesin ve kıymetli halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.

Merkez Polis Karakolu Sosyal Tesisi'ndeki bayramlaşmanın ardından protokol İlçe Jandarma Komutanlığı ve akabinde de Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine de katıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Fatma Girik Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Balotelli Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalık'ta protokol bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:09:29. #1.14#

title