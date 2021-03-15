Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü

15.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:27
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.A isimli 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.A isimli 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.

Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü
Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:34:07. #1.14#
title