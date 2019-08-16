Ayvalık'ta polisten huzur operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.
Kurban bayramında yerli ve yabancı binlerce turistin can ve mal güvenliği için çalışan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 gram kokain,1 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca 12 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR