Ayvalık'ta polisten huzur operasyonu

16.08.2019 14:44

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emniyet ekipleri bayramın huzur içinde geçmesi için seferber oldu.

Kurban bayramında yerli ve yabancı binlerce turistin can ve mal güvenliği için çalışan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 gram kokain,1 gram esrar, 1 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca 12 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA