Ayvalık'ta pirina havuzuna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, pirina denilen zeytin küspesinin bekletildiği havuza düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, pirina denilen zeytin küspesinin bekletildiği havuza düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Mutluköy Mahallesindeki zeytin fabrikasında, pirina havuzuna bir ineğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen ekipler, ineği yaklaşık 1 saatte iş makinesi yardımıyla havuzdan çıkardı.
Suyla yıkanarak temizlenilen inek daha sonra sahibine teslim edildi.