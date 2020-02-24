Ayvalık'ta pirina havuzuna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı
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Ayvalık'ta pirina havuzuna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, pirina denilen zeytin küspesinin bekletildiği havuza düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

24.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:21
Ayvalık'ta pirina havuzuna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı

'in ilçesinde, pirina denilen zeytin küspesinin bekletildiği havuza düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Mutluköy Mahallesindeki zeytin fabrikasında, pirina havuzuna bir ineğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, ineği yaklaşık 1 saatte iş makinesi yardımıyla havuzdan çıkardı.

Suyla yıkanarak temizlenilen inek daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayvalık'ta pirina havuzuna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı
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