Ayvalık'ta pandemiye rağmen 23 Nisan coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, Cumhuriyet Meydanı'nda pandemiye karşı alınan sıkı önlemlerle gerçekleşen çelenk sunma töreni ve ardından da düzenlenen araç korteji ile kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, Cumhuriyet Meydanı'nda pandemiye karşı alınan sıkı önlemlerle gerçekleşen çelenk sunma töreni ve ardından da düzenlenen araç korteji ile kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da törenlerle kutlandı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yakup Dinç, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum amirleri, meslek odası temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşların katıldığı kutlama programı, çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu'nun koordinasyonunda gerçekleşen törende konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve milli egemenliğimizin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bahadır yaptığı konuşmada, "23 Nisan günü; demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir. Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Bu sebeple umudumuz, en önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Kendimize, ülkemize ve tüm dünyaya karşı oluşan bir sorumluluk içerisinde; Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle bir araya gelemesek de coşkusunu yüreklerimizde hissettiğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz müstesna bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; bu süreci tüm tedbirleri gözeterek sağlıkla atlatacak ve hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları için sağlıklı, mutlu bir dünyanın kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yarın büyükleri olan çocuklara seslenen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Sizlerin sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. İnanıyoruz ki, ilerleyen yıllarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. Mutlu ve gelişen bir Ayvalıktan bahsedebilmemizin ön şartı kıymetli çocuklar; tamamen sizin sevgiyle yetişen, değer gördüğü için değer veren bireyler olmanıza bağlı." dedi.

Konuşmasında anne ve babaları da unutmayan Müdür Bahadır, "Her çocuğun ilk kahramanı kendi anne ve babasıdır. Değerli veliler, evlatlarınızı yetiştirirken onlara aktardığınız maneviyatın yerini, hiçbir şeyin dolduramayacağını unutmayınız. Onlarla çocukluğun kendisini paylaşınız. Saygıdeğer eğitimciler, kıymetli meslektaşlarım; Bizler dünyanın en büyük mutluluğu çocuklarımızı, ilgilendiren bütün alanlarda ortak kültürümüz doğrultusunda mutlu yarınlara ulaşmak için hep beraber çalışıyoruz. Çocuklar olmasaydı insanlığı bu kadar sevemezdik. Çocuklarımızın birer kahramanı olan siz eğitimcilerimizle varacağımız yer geleceğimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünde, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimizin ilk Başkanı, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da hürmetle ve rahmetle yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun." diye konuştu.

Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Törenin ardından düzenlenen uzun bir araç korteji ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar selamlandı. Evlerinin balkonlarından ellerinde bayraklarla korteji selamlayan vatandaşların coşkusu ise, görülmeye değer olarak nitelendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı