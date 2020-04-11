Ayvalık'ta otomobil takla attı: 1 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Zeliha Gümüşgöl'ün kullandığı 16 UY 494 plakalı özel otomobil, Şirinkent istikametinden Ayvalık istikametine giderken Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki bariyere uçtu. Ters dönen araçta sıkışıp kalan sürücü Zeliha Gümüşgöl, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA