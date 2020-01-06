Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
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Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

06.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:40
Ayvalık'ta otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

'in ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezi ile Lale Adası ve 'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde kontrolden çıkan ve kimin kullandığı öğrenilemeyen 34 FC 7536 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, M.Ç. ve N.A.İ. araçta sıkışarak yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç. ve N.A.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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