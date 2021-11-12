Ayvalık'ta öğrenciler Atatürk için anı defteri açtılar

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftasında yine kendine özgü bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda hafta başında okulun öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde start alan Atatürk'ü anma etkinliklerinde; okul binası Atatürk resimleri ile süslenirken, okul televizyonundan Ata'yı anlatan videolar öğrencilerle paylaşıldı.

Yapılan uygulamada en çok dikkat çeken ise okul binasının ana giriş koridorunda oluşturulan 10 Kasım anı defteri ve öğrencilerin deftere yazdıkları anlamlı notlar oldu.

Öğrenciler anı defterine duygu ve düşüncelerini hafta boyunca yazarken, Atatürk sevgisi ve özlemlerini kendi cümleleriyle anlattı.

Hafta boyunca açık kalan anı defteri için Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Bir güne sığmayacak sevgimizi bir haftaya yaydık. Okulumuz yılardır bu sevgiyi mezunlarına kadar yayma konusunda bir örnektir. Gurur duyuyoruz. Biz büyük bir vatanın onun kurduğu bu eşsiz Cumhuriyetin okuluyuz" dedi. - BALIKESİR