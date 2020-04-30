Ayvalık'ta "Nefes Kredisi" için başvurular başladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun esnafa destek paketi kapsamında Nefes Kredisi projesinin devreye alındığını açıklamasının ardından Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde söz konusu kredilerin başvurularının başladığı açıklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun esnafa destek paketi kapsamında Nefes Kredisi projesinin devreye alındığını açıklamasının ardından Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde söz konusu kredilerin başvurularının başladığı açıklandı.

Denizbank aracılığıyla belirli şartlar dahilinde KOBİ'lerin kullanımına açık olan Nefes Kredisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, "Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda olmasının yanı sıra ihracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce 6 kez 'Nefes Kredisi'nin devreye alındığını hatırlatan Büyükçıvgın, "Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak" dedi.

Projeye 1 ay önce başladıklarını bildiren Büyükçıvgın, "Bu konuyu TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattı. Ticaret Bakanımızdan izin aldı. Bakanımızın da desteğiyle, şimdi cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank'a başvurabilecekler. Bu krediden yararlanmak isteyen odamız üyeleri odamızdan belge alabilecekler" diye konuştu.

Oda üyesi işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi Projesi'ne tekrar başvurabileceklerini belirten ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, krediye ilişkin protokolün 27 Nisan 2020 tarihinde Denizbank ve KGF ile imzalandığını hatırlattı.

Yıllık cirosunun 3 milyon liranın altındaki üyelerin Denizbank Ayvalık Şubesinden 28.04.2020 Salı günü itibarıyla başvuruda bulunmaya başladıklarını kaydeden Büyükçıvgın, "Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen oda üyelere kullandırılacak kredilerin azami limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin krediye başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak 'Nefes Kredisi Başvurusu İçindir' ibareli faaliyet belgesi alınması gerekmektedir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA