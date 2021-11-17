Ayvalık'ta mozaik ve podima kursu veriliyor

Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nce mozaik sanatçısı Ferhan Orhan tarafından düzenlenen mozaik ve podima kursunda, katılımcılara sanatsal mozaik eserler öğretiliyor.

Ayvalık Belediyesi 150 Evler Mahalleevi'nde haftanın belirli günlerinde devam eden kursla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan, kurs sayesinde katılımcıların yeni meslek sahibi olduğunu ve mozaik gibi tarihsel geçmişi olan bir sanatın gelecekle buluşturulduğunu aktardı.

Kursa kadınların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Orhan, "Mozaiklere ve taşlara bir nevi kadın eli değdi. Taş işlemeciliği sabır gerektiriyor. Taşlar tek tek bir nakış gibi işlenerek mozaikler ortaya çıkıyor. Bu yüzden sabır ve özen istiyor. Amacımız, öğrencilerimize bu sanatı öğretmek. Kentimizdeki tarihi dokuyu da göz önünde tutarak, mozaik kültürünü anlaşılır ve kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

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