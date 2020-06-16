Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
16.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:56

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi Mevlana Caddesi Adakent Sitesi durağı önündeki virajda, A.K.A. (80) yönetimindeki 34 K 0038 plakalı özel otomobil ile Mehmet Yaşar Salman (71) idaresindeki 10 YS 490 plakalı motosiklet çarpıştı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada; çarpışmanın etkisiyle başındaki kaskın bile parçalandığı motosiklet sürücüsü Mehmet Yaşar Salman ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşların yaptığı öğrenilirken, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Salman'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Mehmet Yaşar Salman'ın Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği üyesi ve Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hiçbir uyarı işaretinin bulunmadığı virajda sık sık benzeri kazaların meydana geldiğini söyleyen bölge sakinleri ise yetkililer tarafından bu sorunun bir an önce çözümlenmesini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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