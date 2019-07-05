Ayvalık'ta motosiklet yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde park halindeki bir motosiklet yandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Nikita mevkisinde Abdurrahman Tuna'ya ait 16 PJ 356 plakalı park halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA