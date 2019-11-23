Ayvalık'ta motosiklet hırsızlarını jandarma yakaladı
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Ayvalık'ta motosiklet hırsızlarını jandarma yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri, bir motosikleti çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

23.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:37
Ayvalık'ta motosiklet hırsızlarını jandarma yakaladı

'in ilçesinde, ekipleri, bir motosikleti çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan L.K.C'ye ait motosiklet evinin önünde park halinde dururken çalındı.

Vatandaşın vermesi üzerine harekete geçen Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, Y.Ç. ve E.Ç'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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