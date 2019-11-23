Ayvalık'ta motosiklet hırsızlarını jandarma yakaladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri, bir motosikleti çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri, bir motosikleti çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan L.K.C'ye ait motosiklet evinin önünde park halinde dururken çalındı.
Vatandaşın haber vermesi üzerine harekete geçen Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, Y.Ç. ve E.Ç'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.