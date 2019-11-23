Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına bir yenisi daha eklendi.

23.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:18
Ayvalık'ta motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

'in ilçesinde, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez ekipleri motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakalamayı başardı.


Kendisine ait plakalı motosikletini evinin önüne park ettiğini, daha sonra yaptığı kontrolde motosikletinin yerinde olmadığını beyan eden L.K.C. isimli mahalle sakininin ihbarı üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) motosikleti çalan şahısların Y.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheli şahıslar olduğunu belirledi. Ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla hırsızlık zanlılarını motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakalamayı başardı. Yakalanan iki zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, çalıntı motosiklet de sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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