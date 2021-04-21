Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
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Ayvalık'ta mor salkım güzelliği

Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, nisan ayında mor salkım ağaçlarının çiçek açmasıyla morun farklı tonlarına büründü.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, nisan ayında mor salkım ağaçlarının çiçek açmasıyla morun farklı tonlarına büründü. Sokaklara güzel koku yayan mor salkım sarmaşığı, Ayvalık'ın tarihi binalarında da fotoğraflık görüntüler oluşturdu. 

Balıkesir'in turizm ilçelerinden Ayvalık'ta baharın gelişiyle ağaçlar ve türlü bitkiler çiçek açmaya başladı. Çiçek açan mor rengin farklı tonlarındaki çiçekleri ve hoş kokusuyla mor salkımlar, Ayvalık'ın tarihi binalarında fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Tarihi kahvehaneler, yeni açılan restoran ve kafelerin de büyük bölümünü saran mor salkım ağaçları, sokaklara güzel koku yayıyor. 

'SOKAĞA BİR GÜZELLİK VERİR'Ara sokaklarda binalar arasında çekilen teller üzerine yayılan mor salkım sarmaşıkları, yürüyenlere ve oturmak isteyenlere gölge oluşturuyor. 70-80 sene ömrü olan mor salkım ağacınin 20 metreden fazla uzadığını belirten bölge esnafı Faik Gazozcu, bu bitkinin Ayvalık'ın sembol bitkilerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Gazozcu, "Mor salkımlar her sokakta bulunmayabilir. Bazı sokaklarda yetişirilmiş. Macaronda, Sakarya Mahallesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'nde. Mor salkım zamanı şimdi. Açar çiçeğini, sonradan yaprağını döker. Bir güzellik verir sokağa, gölgelik verir" dedi.'BUNUN ALTINDA OTURMAK BİR AYRICALIK'

Mor salkımların güzel görüntü sunduğunu belirten Gazi Kemalpaşa Mahalle Muhtarı İbrahim Bülbün, "Tarihi bir dokusu olan Macaron'da oturup çayımı içiyorum. Buranın havası başka oluyor. Büyüklerimizden aldığımız referansa göre bu mor salkımın 110 yıllık olduğu teyit edildi. Mor salkımın 110 yıllık bir geçmişi var. Bunun altında oturmak bir ayrıcalıktır" dedi.


Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği
Ayvalık'ta mor salkım güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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