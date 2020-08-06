Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı
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Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. bünyesindeki bir yolcu minibüsü ile özel otomobil çarpıştı.

Ayvalık'ta minibüs ile özel otomobil çarpıştı
06.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:27

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. bünyesindeki bir yolcu minibüsü ile özel otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Cunda Adası'ndan Ayvalık merkez istikametine seyreden Tunay Kuzu yönetimindeki 10 YJ 098 minibüs ile Gönül Yolu Köprüsü'nden Cunda Adası istikametine gitmekte olan Hüseyin Engin Dengiyok (23) yönetimindeki 16 AD 453 plakalı özel otomobil Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde çarpıştı.

Kazada özel otomobilde bulunan Asuman Zengin (60) ağır olmak üzere, özel otomobil sürücüsü Hüseyin Engin Dengiyok'un yanı sıra minibüs şoförü Tunay Kuzu ile minibüsün yolcusu Şerife Soylar (44) yaralandı.

Özel otomobilde bulunan Asuman Zengin ile otomobil sürücüsü Hüseyin Engin Dengiyok'u sıkıştıkları yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiy Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kurtardı.

Kazayı anlatan minibüs şoförü Tunay Kuzu, " Cunda Adası'ndan geliyordum. Haliçpark kavşağında karşıdan gelen özel otomobil virajda sarsılarak geldi. Benim şeridime geçti. Ben yolun sağ tarafına çekip durdum. Ama o gelip bize vurdu. Otomobil çok süratliydi. Süratini hiç kesmedi. Virajda sallandıktan sonra daha da hızlandı." dedi.

Kazada özel otomobilde sıkışan Asuman Zengin itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin destekleriyle sıkıştığı yerden kurtarılabildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; yaklaşık 25 dakika gecikmeli olarak olay yerine ulaşan 3 ayrı ambulansla yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Asuman Zengin'in durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 3 yaralının ise hayati bşir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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