Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü

06.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:41
Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Üçkabağaç da, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumda olan Üçkabağaaç İlkokulu'nun içinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafında yakılan bir ateş sonucunda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Ayvalık'ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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