Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Haber
Ayvalık, Zabıta

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri...

21.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:47
Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklanmasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de zabıta ve polis ekipleri mesire alanlarını kapattı.

Ayvalık'ta güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların sabah saatlerinde başlayan piknikleri, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından durduruldu.

Ayvalık'ta mesire alanları ve piknik yapılabilecek tüm alanların girişlerinin geçici olarak kapatılması piknikçi vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Ailesi ile birlikte piknik yapan vatandaşlardan İlhan Köse devletin insan sağlığı adına aldığı kararlara uyulması gerektiğini vurgularken, İstanbul'dan gelen Hasan Kürekçi isimli bir başka vatandaş ise alınan ve uygulanan kararın doğru olduğunu savundu.

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haber
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
'Neden evden çıktınız?' sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haber
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haber
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı Haber
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Şeyma Subaşı Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasına Korona Virüs engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 18:39:43. #1.14#
title