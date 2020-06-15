Ayvalık'ta meraklı kedilerin drone ilgisi
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Ayvalık'ta meraklı kedilerin drone ilgisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir çekim sırasında uçan dronu fark eden sokak kedilerinin sevimli ve meraklı halde insansız hava aracı ile oynaması renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Ayvalık'ta meraklı kedilerin drone ilgisi
15.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:56

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir çekim sırasında uçan dronu fark eden sokak kedilerinin sevimli ve meraklı halde insansız hava aracı ile oynaması renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Ayvalık'ın 'Alibey' olarak da adlandırılan Cunda Adası sahilinde drone ile çekim yapan ilçenin tanınmış fotoğrafçısı Yüksel Kemal Yavuz'un yakınına gelen meraklı bir kedinin drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Meraklı kedi Yavuz'a ait dronun pervanelerine vurup oyun oynadı.

Yavuz, kedinin drone merakını görünce çekimi bırakıp bu sevimli hayvanla ilgilenmeye başladı. Dakikalarca süren sevimli oyunda kedinin kimi zaman vurduğu pervane hızla döndüğünde panikleyerek geri çekilmesi tebessümle karşılandı.

Cunda Adası'nın sokak hayvanlarından biri olan sevimli kedinin oyunu sırasında Yüksel Kemal Yavuz, dronu yerden birkaç metre kaldırıp, uçururken, bu ilginç oyuna bir başka sokak kedisi daha katıldı.

Sevimli hayvanların ilk kez gördükleri dört pervaneli ve ışıklar saçan drone ile gerçekleştirdikleri keyifli oyunun ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan ilçenin 30 yıllık fotoğrafçısı Yüksel Kemal Yavuz, çekim sırasında da kedilerin kendilerine tuhaf gelen drone ile ilgilendiklerini anlattı.

Dronu yere indirdiğinde hemen bir kedinin yanına giderek dronun pervanesine patisi ile vurmaya başladığını kaydeden Yavuz, "Sevimli kedi bu insansız hava aracını ilk kez gördü ve patileriyle bu cihazla tanışmış oldu" dedi.

Bugüne kadar defalarca drone çekimleri yaptığını ama hiçbir kedinin böyle bir harekete yeltenmediğini kaydeden Yüksel Kemal Yavuz, "Cunda Adası'nın kedileri çok farklı. Kedinin drone ile oynaması beni çok keyiflendirdi. Çok güldüm. Çok hoş anlardır" ifadelerini kullandı.

Sokak kedisi dronun pervanesiyle oynarken, pervanelerin hayvanın patilerini parçalayabileceği düşüncesiyle cihazı çalıştırmadığını belirten Yavuz, "Ben insanlığımdan utanıyorum. Çünkü biz insanoğlunun değer yargıları oldukça fakir. Ne yazık ki insanoğlu olarak hayvanlara yeterince değer vermiyoruz. Aslında bizler insanlara da değer vermiyoruz ki, hayvanlara değer verebilelim. Oysa bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Sokak hayvanları bizim bir parçamız ve Allah'ın vermiş olduğu canı taşıyorlar. Kediler, köpekler ve sokak canlarıyla birlikte yaşamak zorundayız. Onlar bizlerin hayatımızın birer parçasıdır. Lütfen bu unutulmasın" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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