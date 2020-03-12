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Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümü nedeniyle "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.

12.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:39
Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümü nedeniyle "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.


Programda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.


Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş tarafından yapıldı


Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş'un konuşmasının ardından, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birincisi tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren etkinlik; ödül töreni, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi, "Bayraksız Olamam" isimli şiirin okunması, "Ayvalık'ta İstiklal Marşı" videosunun gösterimi ve "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" temalı oratoryo gösterimi ile sona erdi.


Etkinliğin ardından Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Aile birliği üyeleri tarafından pilav-ayran ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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