Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı - Haberler Spor
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Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Balıkesir Spor İl Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Spor Müdürlüğü ve Ayvalık Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen Minikler Taekwondo Şampiyonası nefes kesen karşılaşmalarla gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Balıkesir Spor İl Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Spor Müdürlüğü ve Ayvalık Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen Minikler Taekwondo Şampiyonası nefes kesen karşılaşmalarla gerçekleştirildi.

Ayvalık Spor Kulübü'nün yanı sıra Çanakkale'den Anafartalar Spor Kulübü, Balıkesir'den Karesi Spor Kulübü ve Edremit'ten Demirel Spor Kulübü sporcularının katıldığı ve 51 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ev sahibi Ayvalıklı sporcular 3 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Velilerin HES kodu ve aşı kartı kontrolü ile tribünlere alındığı şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Balıkesir Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Ayvalık İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan, Çanakkale Taekwondo İl Temsilcisi Hasan Altunışık, Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan, Balıkesir Spor İl müdürlüğü antrenörleri Nejla Ağatekin, Ali İlgün ve katılan yardımcı antrenörlerle hakemler tarafından verildi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı

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Haber: Ayvalık'ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı - Haberler Spor
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