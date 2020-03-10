Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor
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Mesut Ergin, Ayvalık

Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor

Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından süren şehiriçi toplu taşıma araçlarının korona virüsü başta olmak üzere tüm salgın hastalıklara karşı ilaçlanmasına ait çalışmalar...

10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:45
Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor

Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından süren şehiriçi toplu taşıma araçlarının korona virüsü başta olmak üzere tüm salgın hastalıklara karşı ilaçlanmasına ait çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın koordinasyonunda süren çalışmalarda, ilçe genelindeki 100'ü aşkın toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılıyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarının, tüm araçlar tamamlanana kadar devam edeceği ve belli periyotlarda da tekrarlanacağı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş, Korona Virüs başta olmak üzere halkın toplu taşıma araçlarından bulaşabilecek salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyleyerek ilçedeki toplu taşıma araçlarının tamamını ilaçlayacaklarını belirtti.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi de, Türkiye genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da Korona Virüsü ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak her şeye rağmen gerekli tedbirlerin alınmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Salgın hastalıkların özellikle tedavül halindeki paralar yoluyla bulaşma riskinin de olduğuna da işaret eden Başkan Ciddi, "Aynı zamanda da seyahat esnasında solunum yoluyla da bulaşabilecek herhangi bir hastalığa karşı önlemlerimizi almak istedik. Sağolsun Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin ile bu konu da ortaklaşa istişarelerde bulunduk ve bu çalışmayı başlatıldı" diye konuştu.

Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor

Kaynak: İHA

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Ayvalık'ta koronavirüse karşı ilaçlamalar sürüyor

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