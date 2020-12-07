Ayvalık'ta koronavirüs denetimleri sürüyor
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Ayvalık'ta koronavirüs denetimleri sürüyor

07.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:56
Ayvalık'ta koronavirüs denetimleri sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki Eski Kız Meslek Lisesi önü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dolmuş durakları ve Toptancı Hali girişinde kontrol noktaları oluşturdu.

İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un da katıldığı kontrollerde, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, çarşıda yoğunluk oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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