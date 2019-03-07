Ayvalık'ta Kaybolan Çocuk Bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İlçenin kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Harun Özen (3), dün sabah saatlerinde kayboldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Balıkesir AFAD ve ADAK ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından aranan küçük çocuk, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepedeki kayalık alanda bulundu. Çocuğun, elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA