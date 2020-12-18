Ayvalık'ta karantina altına alınan evlerin kapılarına uyarı yazısı
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Ayvalık'ta karantina altına alınan evlerin kapılarına uyarı yazısı

18.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:05
Ayvalık'ta karantina altına alınan evlerin kapılarına uyarı yazısı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından artan koronavirüs vak'alarının önüne geçebilmek için pozitif ve temaslı olanların evlerinin kapısına 'Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır' notları asılmaya başlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından artan koronavirüs vak'alarının önüne geçebilmek için pozitif ve temaslı olanların evlerinin kapısına 'Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır' notları asılmaya başlandı.

Ayvalık Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 gün önce başlattıkları uygulama ile koronavirüs testi pozitif olan kişilerin rahatsız edilmemesi ve temasın önlenmesinin hedeflendiği öğrenildi. Aralarında bekçilerin de yer aldığı 168 kişilik emniyet görevlileriyle, sağlık görevlilerinden oluşan ekipler ziyaret ettikleri konutlarda, hasta olup olmadığını vatandaşlara bildirerek bulaşma riskinin azaltılması için mücadele ediyor.

Karantina kurallarına uymayanlar, Balıkesir'de bulunan yurtlara gönderiliyor. Bu denetimler sırasında Ayvalık'ta da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 129 kişi hakkında da tutanak tutularak cezai işlemlerin yapıldığı bildiriliyor. - BALIKESİR

Ayvalık'ta karantina altına alınan evlerin kapılarına uyarı yazısı
Ayvalık'ta karantina altına alınan evlerin kapılarına uyarı yazısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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