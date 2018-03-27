Ayvalık'ta Kaçakçılık Operasyonu

Ayvalık ilçesinde, 7 bin 63 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda şüpheli olarak belirlenen H.D'nin ev ve iş yerine operasyon yaptı.

Operasyonda 7 bin 63 paket gümrük kaçağı sigara, saksıya ekilmiş halde 1 kök Hint keneviri, içimlik tek paket esrar ve kenevir tohumları ile ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ve 54 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında H.D. ile birlikte yaşadığı N.C. gözaltına alındı.