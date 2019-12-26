Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu
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Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

26.12.2019 08:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:08
Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu

'in ilçesinde 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nde M.S.Y. ve A.S'nin sahte içki üretip sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların adresine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda çeşitli büyüklüklerde varil, bidon ve plastik şişeler ile 10 varilde 2 bin 400 litre kaçak şarap ve 1,3 litre kaçak rakı buldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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