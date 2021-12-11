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Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle, biri kadın olmak üzere 5 zanlının ikametlerine yönelik yapılan operasyonlarda, satışa sunulmak üzere hazırlanmış uyuşturucu paketleri ele geçirildi.

Operasyonların ardından gözaltına alınan; Ş.K, M.V.E, F.B.T, R.T ve N.T. isimli 5 zanlı jandarma tarafından yapılan ilk sorgulamalarının ardından adliyeye götürüldü.

Yapılan yargılama sonrasında; Ş.K, M.V.E. ve F.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan R.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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