Ayvalık'ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Haber

Ayvalık'ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, 3 kişi gözaltına aldı.

25.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:14
Ayvalık'ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, 3 kişi gözaltına aldı.

Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan B.K., O.K. ve B.D.A. isimli 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 205.6 gram metamfetamin, sigara içerisine sarılmış esrar maddesi, 1 adet metamfetamin öğütme aparatı ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve çok sayıda pipet ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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