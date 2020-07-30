Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi

Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında Türkiye genelinde oluşan yoğun trafik nedeniyle, tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi
30.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:04

Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi

BALIKESİR - Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında Türkiye genelinde oluşan yoğun trafik nedeniyle, tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Güneş Eliş, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde hayata geçirilen trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi. Trafik kontrolü yapmayı ihmal etmeyen Eliş, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı.

Ayvalık'ta bulunan polis ve jandarma uygulama noktasında görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar, yapılan uygulamalara refakat eden Yüzbaşı Güneş Eliş'e; Altınova Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Süleyman Hasdoyuran, Edremit Bölge Trafik ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli trafik timi ve asayiş timleri de eşlik etti.

Yapılan uygulamalarda; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun İzmir-Balıkesir il sınırı olan Madra Çayı yanındaki uygulama noktasında bayram tatili için yola çıkan araçlarla, seyahat halindeki otobüsleri durduran ekipler emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaparak, sürücüleri de hız yapmama konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı
Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 21:32:52. #1.15#
title