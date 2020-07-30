Ayvalık'ta jandarma ve polisten bayram trafiği denetimi Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Güneş Eliş, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde hayata geçirilen trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi. Trafik kontrolü yapmayı ihmal etmeyen Eliş, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı.

Ayvalık'ta bulunan polis ve jandarma uygulama noktasında görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar, yapılan uygulamalara refakat eden Yüzbaşı Güneş Eliş'e; Altınova Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Süleyman Hasdoyuran, Edremit Bölge Trafik ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı motosikletli trafik timi ve asayiş timleri de eşlik etti.

Yapılan uygulamalarda; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun İzmir-Balıkesir il sınırı olan Madra Çayı yanındaki uygulama noktasında bayram tatili için yola çıkan araçlarla, seyahat halindeki otobüsleri durduran ekipler emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaparak, sürücüleri de hız yapmama konusunda uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA