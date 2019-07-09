Ayvalık'ta jandarma iki ayrı operasyonda 65 göçmen ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 65 göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerinde şüphelendikleri bir kapalı kasalı bir kamyoneti durdurmak istedi.

Ancak İstanbul plakalı kamyonet jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin kısa süreli takibi sonrasında kamyonet Muratreis mevkii kavşağında durduruldu. Kamyonetin kapalı kasasını açan ekipler; 11'i çocuk, 7'si kadın, 34 Afganistan uyruklu göçmen ile karşılaştı.

Ekiplerin yaptıkları operasyonla M.K. isimli organizatör ise yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgedeki bir sitede yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin aynı gün gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda ise Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Tuzla mevkiinde salık bir alanda saklanan 23'ü Suriye, 5'i Kongo Cumhuriyeti, 2'si Filistin, 1'i Tanzanya uyruklu oldukları öğrenilen 31 göçmen daha yakalandı.

20'si çocuk, 5'i kadın olan 31 göçmenin yanı sıra 1 adet lastik bot, 1 adet tekne motoru da ele geçiren jandarma ekipleri, her iki operasyon yakalanan toplam 65 göçmen hakkın da yasal işlemler başlatıldı.

M.K. isimli organizatör ise gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA