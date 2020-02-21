Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.
Altınova Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir kalıpların çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının C.K. olduğunu belirledi.
Şüphelinin kamyonetini takibe alan ekipler, bu kişiyi Topçukuru Küme Evleri mevkisinde yakaladı.
Ekipler, kamyonetteki malzemeleri sahibine teslim etti.