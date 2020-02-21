Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı
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Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:16
Ayvalık'ta inşaattan kalıp demiri çalan şüpheli yakalandı

'in ilçesindeki bir inşaatın demir kalıplarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

'ndeki bir inşaattan demir kalıpların çalındığı bilgisini alan ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının C.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kamyonetini takibe alan ekipler, bu kişiyi Topçukuru Küme Evleri mevkisinde yakaladı.

Ekipler, kamyonetteki malzemeleri sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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