Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

29.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:08
Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'in ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 10 YG 446 plakalı otomobil, E-87 kara yolunun mevkisinde İ.I'nın kullandığı 10 U 1648 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden H.A. ile aynı araçta bulunan oğlu O.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler