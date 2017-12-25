Ayvalık'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Oyuncu Gamze Özçelik'in başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği ile İyilik Delileri Grubu tarafından Ayvalık ilçesinde yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.



Giyim eşyaları, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.





Umuda Koşanlar Derneği Başkan Yardımcısı Ece Özhan, Özçelik'in son yıllarda zamanının büyük bir kısmını başkanı olduğu derneğin faaliyetlerine ayırdığını söyledi.



Dernek olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıkları gibi Afrika ve Somali'de de yüzlerce çocuğa gıda, giyim ve ilaç yardımlarında bulunduklarını kaydeden Özhan, "Bu kapsamda, Ayvalık Şefkat Evleri Derneğinin bizden destek istemesi sonucunda Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi insanlarımıza Fatma Hanım aracılığıyla ulaştığımız için son derece mutluyuz." dedi.



Umuda Koşanlar Derneği ile koordineli çalıştıklarını ifade eden İyilik Delileri Grubu Genel Koordinatörü Neslihan Dural ise Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere yoksul ve engellilere yönelik çalışmalarını Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı aracılığıyla sürdüreceklerini vurguladı.





Özçelik, Özhan ve Dural'a çağrılarına yanıt verdiği için teşekkür eden Cavlı da "Allah onlardan razı olsun. Sadece bir kez ilçemizdeki acil ihtiyaçlı yoksullarımızın bulunduğunu kendilerine ilettim. Hemen dönüş yaparak yardım ellerini uzattılar." dedi.