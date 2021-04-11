Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik
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Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik

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Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında, kent genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesi dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak hijyenik koşullara uygun hale getirdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında, kent genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesi dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak hijyenik koşullara uygun hale getirdi. Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cami, cemevi ve mescit gibi ibadethanelerin iç ve dış mekan temizliklerini tamamladı.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayı süresince ekiplerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini söyledi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik
Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik
Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik
Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik
Ayvalık'ta ibadethanelere dip bucak temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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